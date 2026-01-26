Engelli Bakımına Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Engelli Bakımına Destek Çağrısı

26.01.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Girgin, engelli bireylere bakım verenlere emeklilik ve maaş hakkı tanınmasını istedi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - 27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yüzde 90 engelli olan Nail Akdağ'ın evini ziyaret etti. Girgin, "Evde ağır engelli bireye hayatını adayarak bakım veren vatandaşlarımızın sosyal güvenlik primleri yatırılmalı ve emeklilik hakkı tanınmalıdır. Ağır engelli bireylere bakım veren kişilere asgari ücret tutarında maaş bağlanması gerekmektedir" dedi.

Girgin, Muğla'da Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'nde yaşayan Hayaziye ve Veli Akdağ çiftini evlerinde ziyaret etti. Girgin, ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ziyarette, Hayaziye Akdağ, 23 yaşında evlendiğini ve evlendiği günden bu yana eşinin kardeşi olan yüzde 90 engelli Nail Akdağ'a baktığını anlattı.

Bakım sürecinin hayatının merkezinde yer aldığını belirten Hayaziye Akdağ, bu nedenle sosyal hayata katılamadığını ve sigortalı bir işte çalışamadığını söyledi. Akdağ, "Evlendiğimde 23 yaşındaydım. 32 senedir Nail'e bakıyorum. 5 sene annesiyle birlikte baktık, vefat ettikten sonra sürekli ben baktım. Çalışmak istedim ama Nail'i bırakamadım. Severek bakıyorum, evladım gibi. Gecem gündüzüm onunla" dedi.

CHP'li Süleyman Girgin ise Hayaziye Akdağ'ın büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini belirtti. Girgin, bu konuda Meclis'e daha önce kanun teklifleri verildiğini hatırlatarak, "Evde ağır engelli bireye hayatını adayarak bakım veren vatandaşlarımızın sosyal güvenlik primleri yatırılmalı ve emeklilik hakkı tanınmalıdır. Ağır engelli bireylere bakım veren kişilere asgari ücret tutarında maaş bağlanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Bakımına Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat’ta TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 18:39:03. #7.11#
SON DAKİKA: Engelli Bakımına Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.