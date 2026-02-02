Engelli İstihdamına Destek - Son Dakika
Politika

Engelli İstihdamına Destek

02.02.2026 13:13
Bakan Göktaş, engelli vatandaşlar için istihdam ve aile desteklerini güçlendireceklerini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli vatandaşlarımız için istihdamı büyüten, erişilebilirliği yaygınlaştıran ve aile desteklerini güçlendiren çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

'Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bin 573 engelli vatandaşımızı, kamu kurumlarına yetiştirmek üzere bir aradayız. Böylesi önemli bir günde, sizlerin heyecanını ve sevincini paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik politikaları kararlılıkla hayata geçirdiklerini dile getiren Göktaş, "Her bir engelli kardeşimizin kendi potansiyelini gerçekleştirdiği güçlü bir toplum inşa etmeye gayret ettik. 2012 yılında başlatılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, yani EKPSS, bu hedefe hizmet eden adımlardan biridir. 2002 yılında kamuda görev yapan engelli memur sayısı 5 bin 777 iken, yapılan atamalarla bu sayıyı 15 kat artırarak 82 bin 638'e çıkardık" şeklinde konuştu.

"Bu yıl, 8'incisi yapılacak sınav için de desteklerimizi sürdüreceğiz"

Bakanlık olarak engelli bireylerin yükünü azaltmak için sınav ücretlerine katkı sağladıklarını belirten Göktaş, "2024 yılı EKPSS kapsamında 33,8 milyon lira sınav ücretini biz karşıladık. Bu yıl, 8'incisi yapılacak sınav için de desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Evde bakım yardımımızdan 517 bin vatandaşımız yararlanıyor"

Göktaş, aile odakları hizmetlerle engelli vatandaşlara destek olmayı sürdürdüklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda temel politikamız, bireyin ailesinden ve sosyal çevresinden kopmadan, kendi yaşam alanında desteklenmesidir. Çünkü engelli kardeşlerimizin iyilik halinin aileyle birlikte güçlendiğini çok iyi biliyoruz. Böylece evde bakım yardımı ve gündüz hizmetlerimizle vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Bugün itibarıyla evde bakım yardımımızdan 517 bin vatandaşımız yararlanıyor. Bugüne kadar, yaklaşık 240 milyar lira evde bakım desteği sağladık. Diğer yandan evde bakım desteğimizi, ailelerin ve engelli bireylerin gün içinde eğitim, rehabilitasyon ve sosyal etkileşim imkanına erişebileceği gündüz hizmetleriyle tamamlıyoruz. Bu alanı, hizmet zincirimizin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz."

"Engelli vatandaşlarımız için aile desteklerini güçlendiren çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Öz bakım becerilerinden iletişim ve sosyal uyuma uzanan hizmetler sunduklarını söyleyen Göktaş, 187 gündüzlü bakım, rehabilitasyon ve aktif yaşam merkezlerinin olduğunu hatırlattı. Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara, Bursa, Mersin ve Kahramanmaraş'ta kurduğumuz 'Erken Çocukluk Gelişim Merkezleri' ile çocuklarımızı destekliyoruz. Bunun yanı sıra ailelerine rehberlik ederek çocuklarımızın gelişimlerini güçlendiriyoruz. Diğer yandan 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli' ile hem otizmli bireylere hem de ailelere destek olmayı sürdürüyoruz. Bu süreçte ise 18 ilimizde 3 bin 789 aileye bireysel danışmanlık hizmeti sağladık. Ayrıca, kamusal alanlardan dijital hizmetlere kadar her ortamda erişilebilirliği yaygınlaştırıyoruz. Geçtiğimiz yıl yayımlanan iki önemli Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, engelli bireylerin bilgiye ve kamusal süreçlere erişimini bir standart haline getirdik. Engelsiz Türkiye Mobil Uygulamamızla, engelli bireylerin hizmetlere daha hızlı, güvenli ve kolay şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi, 'Engelli kardeşlerimizin hiçbir zorlukla karşılaşmadan hayatın her alanında güçlü şekilde var olabildiği bir Türkiye hedefliyoruz.' Bugün gerçekleştirdiğimiz yerleştirme bu hedefin somut bir adımıdır. Engelli vatandaşlarımız için istihdamı büyüten, erişilebilirliği yaygınlaştıran ve aile desteklerini güçlendiren çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Törene, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Engelli İstihdamına Destek - Son Dakika

SON DAKİKA: Engelli İstihdamına Destek
