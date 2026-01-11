Engelli Memur Sayısı 15 Kat Arttı - Son Dakika
Engelli Memur Sayısı 15 Kat Arttı

11.01.2026 12:37
Bakan Göktaş, 2002'den bu yana engelli memurların sayısının 15 kat arttığını ve 82 bin 626'ya ulaştığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2002'den bu yana engelli memurların sayısını 15 kat artırarak, bugüne kadar toplam 82 bin 626 engelli vatandaşın kamuda istihdamının sağlandığını belirterek, "2025 yıl sonu itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görme engelli memur sayısı 13 bin 385'e ulaştı. Bu rakam, kamuda istihdam edilen toplam engelli memur sayısının yüzde 16,2'sini oluşturuyor" dedi.

Bakan Göktaş, engelli vatandaşların toplumsal yaşama uyumlarını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Bakanlığın Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı 209 bin 180 görme engelli vatandaşın bulunduğunu kaydeden Göktaş, engelleri kaldırmak ve hayata aktif katılımı sağlamak için yoğun gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

Görme engelli vatandaşlara sunulan erişilebilirlik ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra kamuda istihdam imkanlarının da genişletildiğini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısını 15 kat artırarak, bugüne kadar toplam 82 bin 626 engelli vatandaşımızın kamuda uygun kadrolarda istihdamını sağladık. 2025 yıl sonu itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görme engelli memur sayısı 13 bin 385'e ulaştı. Bu rakam, kamuda istihdam edilen toplam engelli memur sayısının yüzde 16,2'sini oluşturuyor."

Şubat ayında bin 573 engelli vatandaş daha kamu kurumlarına yerleştirilecek

Bu yıl şubat ayında da bin 573 engelli vatandaşın daha kamu kurumlarına yerleştirileceğini hatırlatan Göktaş, "Yaptığımız atamalar ve yürüttüğümüz hizmetler ile Türkiye'de engellilerin herkesle eşit haklara sahip olmasını, toplumla kaynaşmasını ve günlük yaşamlarında tam bağımsız bireyler olabilmelerini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı'ndan 47 bin 794 görme engelli yararlandı

Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla "Evde Bakım Yardımı" uygulamasının titizlikle sürdürüldüğünü hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen aylık ortalama 517 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. 2025 Aralık ayı verilerine göre, bu yardımdan faydalanan görme engelli birey sayısı 21 bin 345'i kadın, 26 bin 449'u erkek olmak üzere toplam 47 bin 794'e ulaştı."

5 bin 109 görme engelli birey kurs programlarını tamamladı

Bakan Göktaş, görme engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için İstanbul ve Ankara'da bulunan Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri'nde 15 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik 5-5,5 aylık dönemlerle eğitim verildiğini belirtti. Merkezlerde mesleki desteğin de ön planda olduğunu ifade eden Göktaş, "Bu merkezlerimizde temel eğitim ve rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayan 5 bin 109 görme engelli birey, kurs programlarını bitirerek sertifika almaya hak kazandı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

