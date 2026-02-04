Epstein Belgeleri Krizi Büyüyor - Son Dakika
Dünya

Epstein Belgeleri Krizi Büyüyor

04.02.2026 12:11
ABD, Epstein soruşturmasına dair 3 milyon belge yayınladı; Peter Mandelson hakkında soruşturma açıldı.

(ANKARA) - ABD Adalet Bakanlığı'nın, cinsel suçlardan hüküm giyen ve hapishanede ölen Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin yaklaşık 3 milyon belgeyi yayınlaması, uluslararası çapta siyasi kriz ve adli soruşturmalara yol açtı. İngiltere'de İşçi Partisi'nden istifa eden Peter Mandelson hakkında soruşturma başlatılırken, teknoloji milyarderi Bill Gates'in eski eşi Melinda French Gates de sürece dair açıklamalarda bulundu.

Epstein dosyaları krizi büyümeye devam ediyor. Londra Metropolitan Polisi, İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi ve isminin dosyalarda yer almasından sonra İşçi Partisi'nden istifa eden Peter Mandelson hakkında "kamu görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 72 yaşındaki eski bakan hakkında inceleme başlattığı doğrulandı. İsmi doğrudan verilmese de açıklama, Mandelson'ın Lordlar Kamarası'ndan istifa etmesinin ardından geldi. Ortaya çıkan yeni belgelerde, Mandelson'ın Epstein ile "hassas devlet bilgilerini paylaştığına dair elektronik postalar yer aldığı" aktarıldı. Bu bilgiler arasında "2010 yılındaki 500 milyar avroluk tek para birimi kurtarma planına dair detayların da bulunduğu" iddia edildi. Ayrıca Mandelson ile bağlantılı hesaplara Epstein tarafından on binlerce dolarlık transfer yapıldığına dair banka kayıtlarının da dosyada yer aldığı aktarıldı.

Mandelson ise söz konusu işlemleri "hatırlamadığını" belirtti.

ABD'de "eksik belge" ve "örtbas" tartışması sürüyor

Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası (EFTA) kapsamında 19 Aralık 2025'e kadar tüm dosyaların açıklanması gerekirken, Adalet Bakanlığı'nın belgeleri gecikmeli ve eksik yayımlaması Washington'da tepki çekti. Bakanlık, toplanan 6 milyon sayfadan sadece 3 milyonunu yayımladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, bu durumu "şeffaflık adına gereğinden fazla belge toplanmasına ve geri kalan kısmın kopya veya konuyla ilgisiz olmasına" bağlayarak, "Süreç doğru şekilde tamamlandı" dedi. Ancak Demokrat Parti kanadından ve mağdur avukatlarından itiraz geldi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Üyesi Jamie Raskin, durumu "tam teşekküllü bir örtbas" olarak nitelendirdi. Raskin, "6 milyon potansiyel belge olduğunu söylediler ama sadece 3 milyonunu, o da 10 binden fazla sansürlemeyle yayınladılar. Diğer 3 milyon dosya nerede?" sorusunu yöneltti.

"Suçluyu koruyan kalkan hakkında bilgi vermeyen ifşaat eksiktir"

Mağdur avukatlarından Ann Olivarius ise "yayınlanan belgelerin Epstein'in sapkınlığını gösterdiğini" ancak onu "yıllarca koruyan dokunulmazlık kalkanını" ifşa etmediğini vurguladı. Olivarius, "Soru sadece 'uçağa kim bindi?' değil, '2007 soruşturmasını durduran telefonu kim açtı?' olmalı. Suçlu hakkında bilgi verip, onu koruyan kalkan hakkında bilgi vermeyen bir ifşaat eksiktir" değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanlığı yetkilileri ise eleştirileri reddederek, "yasa kapsamında Kongre'ye ve halka karşı şeffaf olunduğunu, çocuk istismarı materyalleri ve mağdur hakları nedeniyle bazı kısıtlamaların zorunlu olduğunu" ifade etti.

Kaynak: ANKA

SON DAKİKA: Epstein Belgeleri Krizi Büyüyor
