Erbaş, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Erbaş, gündemi değerlendirdi

26.10.2020 14:50
Erbaş, gündemi değerlendirdi, System.String[]

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündemi değerlendirdi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündemi değerlendirdi.

Erbaş, Korona virüs, Kıbrıs seçimleri, MHP ilçe seçimleri, Çinili Camii ve Kütahya'nın tanıtımıyla alakalı bilgiler verdi.

Korona virüsle mücadelenin önemine dikkat çeken Erbaş, "Sağlık Bakanlığı ve Valiliğimizin Korona virüs ile ilgili aldığı önlemlere ve sıkı denetimlere bütün halkımızın mutlaka riayet etmesi gerektiğine inanıyorum. Korona'nın ilk çıktığında evlerde kaldık, hasta olduk. Bütün esnaf kardeşlerimiz uzun süre kan ağladılar. Ama sonradan da bir rehavete kapıldık gibi bir izlenim var. Birçok işveren rehavete kapıldı. Kesinlikle önlemleri kulak ardı etmeye başlamışlar. Çember çok daralıyor, bundan 1-2 ay önce birkaç vaka duyuyorduk, şimdi ailemize, komşularımıza kadar gelmeye başladı. Son derece gayretli ve çalışkan bir valimiz var. Bu konuyu kendisine şiar edinmiş. Çok sıkı önlemler ve denetimler yapılması konusunda da ciddi olarak ta gayret gösteriyor. Sonuçta Valinin ve ekibinin yaptığı bu gayret, bundan sonra sokağa çıkma yasağı gelmesin veya Korona virüs çıktığı zaman ki kısıtlamaları tekrar yaşamayalım diye şimdiden önlem almak istiyor. Testi kırıldıktan sonra bir anlamı kalmıyor. İşveren ve çalışan kardeşlerimiz zor günler geçirdi ve geçirmeye devam ediyorlar. Özellikle Üniversitenin online eğitime geçmesinden sonra Üniversiteye dayalı işverenlerin bir çoğunun ciddi bir sıkıntı çektiğinin farkındayız. Kapanan ve iş değiştiren esnaflarımız çok fazla. Bu sektörde çalışıp da işsiz kalan kardeşlerimiz çok fazla. Eğer biz Valimizin bu konudaki önlemlerine ve sıkı denetimlerine itiraz eder, bunun bir kaçamak yolunu bulur, Koronalı aileye 'geçmiş olsun' ziyaretlerine devam edersek, 'Korona'dan kurtulduk' diye evlerimizde mahallelerimizde mevlit okutmaya devam edersek, iş yeri veya ailemizdeki hastayı saklayarak kendimizi koruduğumuzu zannediyoruz ama, toplumu ciddi bir şekilde tehlikeye atıyoruz" dedi.

MHP ilçe kongreleri ve Kıbrıs seçimleri

Aynı zamanda Kıbrıs seçmeni olduğunu belirten Ahmet Erbaş, "Yaşlaşık 44 gün önce Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gittim. Çünkü ben ayın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve orada seçmenim. İşlerimin büyük bir çoğunluğu orada. Bazan Kütahya'daki arkadaşlardan "ben burada seçimlerde iken Kıbrıs'ta ne yapıyorsun" diye soranlar için evet ben Kıbrıs'ta görevli idim. Bu görev bir vatan görevidir. Benim gibi düşünen yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanın nasıl bir sağduyu sahibi olduğu seçim gecesi hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, hem de Türkiye'deki sevincinden ortaya çıkmıştır. İnşallah benim orada niye gezdiğimi yazıp çizen arkadaşlar bunlardan utanmıştır. Kıbrıs bizim Doğu Akdeniz'deki son kalemizdir. Olmazsa olmazımızdır" diye konuştu.

Erbaş, MHP'nin ilçe kongrelerinin tamamlandığını ifade etti. Erbaş, Çinili Camii'nin yakılmayarak güçlendirme çalışmasının yapılacak olmasının sevindirici bil gelişme olduğunu dile getirdi. - KÜTAHYA

Erbaş, gündemi değerlendirdi

Kütahya, Kıbrıs, Asker, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erbaş, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

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