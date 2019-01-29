Erciş'te 4 Bin 500 Kişi Okuma Yazma Öğrendi

Van
'ın Erciş
ilçesinde okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursları başarıyla tamamlayan yaklaşık 4 bin 500 kişiye sertifikaları verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Erciş Halk Eğitim Merkezince farklı zamanlarda açılan kurslara katılan yaklaşık 4 bin 500 kişi, sertifikalarını aldı.
Merkezde düzenlenen sertifika törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek
, öğretmenlerle ev ev dolaşarak okuma yazma bilmeyen vatandaşları tespit ettiklerini söyledi.
Bu çerçevede yaklaşık 4 bin 500 kişinin okuma yazma kurslarına katılarak sertifika aldığını anlatan Şimşek, "Kurslarımız devam ediyor. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın en yakın okula müracaat etmeleri halinde, bir kişi için bile bir öğretmen görevlendirebiliyoruz." dedi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halis Özdaş ise ilçe genelinde herkes okuma yazma öğrenene kadar çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.
"Hedef koydum, üniversiteye de gideceğim"
Kursiyerlerden Nuray İşyapan da kursa katıldıktan sonra hayatının değiştiğini vurgulayarak, "Önce hayatın her alanında zorluk çekiyordum. Şimdi öz güvenim geldi. İstediğim her şeyi okuyup yazabiliyorum. Hastanelere, veli toplantısına daha rahat gidiyorum. Evrakları imzalayabiliyorum. Hedef koydum, üniversiteye de devam etmek istiyorum." diye konuştu.
Kursiyerlerden 65 yaşındaki Abdülbari Taşkın, okuma yazma öğrendikten sonra işlerini daha rahat takip ettiğini, ehliyetini de almak istediğini dile getirdi.