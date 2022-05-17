Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti - Son Dakika
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Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti

17.05.2022 17:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın hayatını kaybetmesinden sonra taziye ziyareti için Abu Dabi'ye gitti. Başkentte yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılanan Erdoğan, Al Nahyan'ı sarılarak teskin etti. Diğer taraftan Erdoğan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet yetkilisi eşlik etti.

Abu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Abu Dabi'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti

ERDOĞAN VEFATTAN DOLAYI TAZİYELERİNİ İLETTİ

Erdoğan, havalimanında bir araya geldiği Nahyan'a, eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın geçen hafta hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN DA KAFİLEDE YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da Abu Dabi'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek BAE Devlet Başkanı Nahyan'ın ölümü sonrası bayraklar yarıya indirildi BAE Devlet Başkanı Nahyan'ın ölümü sonrası bayraklar yarıya indirildi
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti - Son Dakika
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