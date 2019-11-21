Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın ailesine taziye telefonu
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın ailesine taziye telefonu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın ailesine taziye telefonu

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarıyla telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden Büyükanıt'ın yakınlarıyla telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Büyükanıt'a Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi.

ÖLÜM NEDENİ SOLUNUM VE KALP YETMEZLİĞİ

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın tedavi gördüğü özel hastanenin Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı yazılı açıklamada Büyükanıt'ın sabah 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan emekli Orgeneral Büyükanıt'ın cenaze töreninin 23 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da yapılacağı öğrenildi. Büyükanıt, Selimiye Cami'de kılınacak öğlen namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın ailesine taziye telefonu
Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt, Dolmabahçe görüşmesinin sırlarını kendisiyle mezara götürdü

Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, eşinin vefatından 4 gün sonra yaşamını yitirdi

25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt kimdir?

Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Büyükanıt, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği oyuncuları Türkiye'ye gitme konusunda uyardı
Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı Pakistan, Keşmir anlaşmazlığı için Türkiye'yi arabuluculuk yapmaya davet etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 19:34:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın ailesine taziye telefonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]