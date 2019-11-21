Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın ailesine taziye telefonu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden Büyükanıt'ın yakınlarıyla telefonla görüşerek taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Büyükanıt'a Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi.
Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın tedavi gördüğü özel hastanenin Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı yazılı açıklamada Büyükanıt'ın sabah 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Öte yandan emekli Orgeneral Büyükanıt'ın cenaze töreninin 23 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da yapılacağı öğrenildi. Büyükanıt, Selimiye Cami'de kılınacak öğlen namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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