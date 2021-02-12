Erdoğan'dan İmamoğlu'na tablet tepkisi: Bizim ilçe belediyemiz 50 bin tablet dağıttı - Son Dakika

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tablet tepkisi: Bizim ilçe belediyemiz 50 bin tablet dağıttı
12.02.2021 14:31
Memleketi Rize'de açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tablet dağıtımına başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İstanbul'da öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiğini ifade eden Erdoğan, "40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor" dedi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ek Binası ile Çayeli Eğitim Fakültesi Ek Binası Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
"ŞAHİNBEY'İN DAĞITTIĞI 50 BİN TABLETİ GÖRMÜYORLAR"
Gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uzaktan eğitim sürecinde zorluklar yaşayan öğrenciler için 40 bin tablet dağıtımına başlamasına da değindi.
"Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor." diyen Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "MEB'in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor."
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