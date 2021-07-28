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Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, "Ürün vermez" denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor - Son Dakika

Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, "Ürün vermez" denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor

28.07.2021 14:32

Bingöl'de elektrik ve inşaat işiyle uğraşan 29 yaşındaki genç Cumhurbaşkanı'nın gençlere yaptığı tarım ve hayvancılıkla ilgili çağrıyı dinleyip, devlet desteği alan genç, "Buradan ürün alamazsın" denilen 100 dönümlük arsaya mısır ekti. Mısırları büyüyen genç, yaptığı 20-30 binlik masrafla 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor.

Yıllardır elektrik ve inşaat işleriyle uğraşan 29 yaşındaki Ömer Katkay, bu işlerin yanı sıra tarım ile de uğraşmaya karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genç çiftçilere verdiği destekleri araştıran Katkay, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden bilgi aldıktan sonra silajlık mısır ekimi yapmaya karar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, 'Ürün vermez' denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçıyor

"BURADAN ÜRÜN ALAMAZSIN" SÖZLERİNE ALDIRIŞ ETMEDİ"

Bingöl Genç karayolunun 9'uncu kilometresinde bulunan Çayağzı mevkiinde arazi kiralayarak ekim yapmaya karar veren genç, 30 yıldır ekim yapılmayan 100 dönümlük araziyi mısır ekerek yeniden canlandırdı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı yüzde 50 hibe destekli tohumu tarlaya eken Katkay, "Ekemezsin, burada ürün alamazsın" sözlerine rağmen pes etmeyerek ekimi yaptı. Katkay, yaklaşık 3 aydır sulamasını özenle yaptığı silajlık mısırların boyu 2 metreye yaklaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, 'Ürün vermez' denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINI DİNLEDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere tarım ve hayvancılık üzerine verdiği çağrıya uyduğunu belirten Katkay, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yüzde 50 hibe ile aldığı tohumları 100 dönümlük alana ektiğini söyledi. Katkay, "13 yaşından beri ailemle birlikte inşaat ve elektrik işiyle uğraşmaktayım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere vurguladığı çağrıyı dinledik. Genç girişimcilik üzerine tarım ve hayvancılıkta ne yapabiliriz düşüncesiyle, Tarım ve Orman Bakanlığımızın hibe destekleriyle ilgilenmek amacıyla müdürlüğümüze başvuruda bulunduk. Bunun üzerine silajlık mısır ekiminin bizim arazilere uygun olduğunu belirledik. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden yüzde 50 hibe destekli silajlık mısır tohumu alımı yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, 'Ürün vermez' denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor

"GAYET GÜZEL VERİM ALDIK"

Araziyi kiralarken "Ekemezsin, burada ürün alamazsın" sözlerine de kulak asmadığını ifade eden Katkay, "Köyümüzde yıllardır ekilmeyen arazilerimiz vardı. Bunları değerlendirmek için 100 dönüm bir arazi kiraladık. Bu arazi kiralama esnasında, 'Ekemezsin, burada ürün alamazsın' gibi bazı söylemler oldu. Biz bunları tabi dikkate almadan bu işe girdik. Makine ve ekipmanımızı burada bulamadık, sıkıntısını yaşadık. Konya'dan buraya santrafiş sulama motoru getirdik. Burada traktörümüze bağlayarak 100 dönüm alan üzerinde silajlık mısır ekimimizi yaptık ve gayet güzel bir verim de aldık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, 'Ürün vermez' denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor

200 BİN LİRALIK KAZANÇ HEDEFİ VAR

Ekimi yaptığı mısırdan yaklaşık 200 bin lira kazanç elde etmeyi hedeflediğini dile getiren Katkay, "Hasat zamanına yaklaşık 40 gün gibi bir süre kaldı. Bu süre sonunda Allah nasip ederse 600 tona yakın bir silajlık mısır hedefimiz var. Bu 600 tonluk silajlık mısırdan 30-40 bin liralık bir masrafla 200 bin liraya yakın bir kazanç hedefimiz var" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, 'Ürün vermez' denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor
Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, Ürün vermez denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor

cumhurbaşkanı, Bingöl, İnşaat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, 'Ürün vermez' denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, "Ürün vermez" denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor - Son Dakika
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