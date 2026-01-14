Erdoğan, Yargı ve Yasama Temsilcileriyle Akşam Yemeğinde Buluştu

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen akşam yemeğine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç katıldı.