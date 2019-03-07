Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediye Meclisi Toplantısı

Ereğli Belediye Meclisi Toplantısı

48 dakika önce

Ereğli Belediye Meclisi mart ayı oturumu 2. birleşimi, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında yapıldı.

Ereğli Belediye Meclisi Toplantısı, System.String[]
Ereğli Belediye Meclisi mart ayı oturumu 2. birleşimi, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında yapıldı.

Uysal, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, görev yaptığı 5 yıllık sürenin hesabını her zaman vermeye hazır olduğunu söyledi.

Belediye meclisinin önemli kararlara imza attığını ifade eden Uysal, "31 meclis üyesiyle çalışmaktan dolayı mutluyum. Meclis üyelerimiz yardımcı oldu, teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman sıkıntılı durumlar yaşamadık. Siyasi görüş farklılıkları yaşamak ve farklı renklerde olmak beni ilgilendirmiyor, hepimiz insanız. Her şeye rağmen kalıcı ve mükemmel eserler yaptık." diye konuştu.

Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesinin ardından Başkan Uysal, meclis üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:56 Kaynak: AA

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