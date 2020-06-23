Ereğli'de tescil ettirdiği "ata tohumlarını" üretip 80 ile gönderiyor - Son Dakika

Ereğli'de tescil ettirdiği "ata tohumlarını" üretip 80 ile gönderiyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, köyde satın aldığı evin tadilatını yaparken bulduğu ve tescil ettirdiği tohumları arazisinde çoğaltarak, Türkiye'nin 80 iline gönderiyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, köyde satın aldığı evin tadilatını yaparken bulduğu ve tescil ettirdiği tohumları arazisinde çoğaltarak, Türkiye'nin 80 iline gönderiyor.

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İlçedeki özel bir demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Recep Somuncu (47), Çevlik köyünde 2010 yılında satın aldığı 40 dönümlük arazi içerisinde bulunan ahşap evde 15 şişe içerisinde bulduğu tohumları, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki Tohum Gen Bankası'na gönderdi.

Tohumların, DNA'sı ile oynanmadığı, saf olduğu raporunu alan Somuncu, ilçeye bağlı Bölücek Mahallesi ile Süleymanbeyler köyünde toplam 125 dönüm arazi kiralayarak çoğalttığı ata tohumlarını, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Somuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, buğday, domates, marul, nane, patlıcan, biber, pırasa, fasulye, salatalık üreterek tohumlarını, Türkiye'nin 80 ilindeki çiftçiye ücretsiz ulaştırdığını söyledi.

"Bu faaliyetlerimizi şehir içi ve dışından çok sayıda kişi duyarak bizleri arayarak, tohum talebinde bulundu. Iğdır'dan Van'a kadar pek çok ilimizden arayanlar oldu." diyen Somuncu, şöyle konuştu:

"Önemli olan kim ararsa arasın, 'tohum yok' dememektir. 125 dönüm araziden Türkiye'ye yetecek kadar ata tohumu elde etmeyi hedefliyoruz. Bu iş meraklılarla ilerliyor. Ereğli bu yıl bu sebzeleri tüketecek, ilçeye yetecek kadar sebze üreteceğiz. Sonraki yıllarda ise tüm Türkiye'ye yetecek kadar tohum elde edilecek. Amacımız bu, başarılı olacağız."

Recep Somuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarımsal üretime yönelik söylemlerinin çok ciddi olduğunu ve herkesin arazisine, bağ ve bahçesine sahip çıkması gerektiğini belirtti.

"Bu yılın meyve ve sebze yılı olacağını düşünüyorum"

Tohumların ürün verdiğine dikkati çeken Somuncu, "Bu yılın meyve ve sebze yılı olacağını düşünüyorum. Kiraladığımız alanda ürettiğimiz ürünleri, Ereğli halkı gelerek kendi elleriyle toplayabilecektir. Ereğli Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu ve AK Parti Ereğli İlçe Başkanımız Fatih Çakır da alana gelerek incelemelerde bulundu. Ellerinden gelen desteği de veriyorlar. Hedefimiz, gerekli desteğin verilmesi halinde, ilçede organik sebze ve tohum üretebilecek bir tesis kurmak." diye konuştu.

Somuncu'nun eşi Semiha Somuncu da 15 çeşit ata tohumu üretiminde büyük heyecan yaşadıklarını, kiraladıkları tarım arazilerinde hem ürün hem de tohum elde ettiklerini vurguladı.

Ata tohumlarının, bağışıklık sistemiyle direkt bağı olduğunu söyleyen Somuncu, "Mesela şu anda yediklerimizin tamamının genetiği değiştirilmiştir. İnsan vücuduna şifası yok. Tam tersine bağışıklık sistemimizi zayıflatan yiyeceklerdir ama bu ata tohumlarımızdan üretilen sebzelerimiz, bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir." şeklinde konuştu.

Zonguldak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ereğli'de tescil ettirdiği 'ata tohumlarını' üretip 80 ile gönderiyor - Son Dakika

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