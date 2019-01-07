Son Dakika Haberleri: Eren Erdem Hakkında Tahliye Kararı - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek

Eren Erdem Hakkında Tahliye Kararı - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek

54 dakika önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in açıklaması İSTANBUL - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li bazı eski milletvekilleri ve avukatlar duruşmadan sonra İstanbul adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in açıklaması İSTANBUL - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li bazı eski milletvekilleri ve avukatlar duruşmadan sonra İstanbul adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:32 Kaynak: AA

Özgür Özel, Muharrem Erkek, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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