Eren Erdem Hakkında Tahliye Kararı - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek
54 dakika önce
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in açıklaması İSTANBUL - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li bazı eski milletvekilleri ve avukatlar duruşmadan sonra İstanbul adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.
- CHP
Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek
'in açıklaması İSTANBUL - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
, CHP'li bazı eski milletvekilleri ve avukatlar duruşmadan sonra İstanbul
adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:32 Kaynak: AA
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