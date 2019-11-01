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Eren Erdem'in tahliyesi

6 saat önce

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve dün akşam cezevinden tahliye edilen eski CHP Milletvekili Eren Erdem, beraat edeceğinden emin olduğunu ileri sürerek, "Yargıtay'da halen daha vicdan sahibi hakimlerin olduğunu, en azından hukuka bağlı...

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Kapatılan Karşı gazetesine yönelik davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve dün akşam cezevinden tahliye edilen eski CHP Milletvekili Eren Erdem, beraat edeceğinden emin olduğunu ileri sürerek, "Yargıtay'da halen daha vicdan sahibi hakimlerin olduğunu, en azından hukuka bağlı hakimlerin olduğunu son çıkan kararlarda gözlemledik." dedi.

CHP PM Üyesi Eren Erdem, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Erdem, dosyasının Yargıtay'da olduğunu hatırlatarak, "Cumhuriyet gazetesi davasıyla bizim davamız birebirdir. Ben beraat edeceğimden eminim. Yargıtay'da halen daha vicdan sahibi hakimlerin olduğunu, en azından hukuka bağlı hakimlerin olduğunu son çıkan kararlarda gözlemledik." dedi.

Canan Kaftancıoğlu da Eren Erdem'in tahliyesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Toplantının ardından, Erdem, partililerle fotoğraf çektirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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