Ergan Dağı\'nda Minikler Festivali Yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2026 faaliyet programı kapsamında, Ergan Dağı Kayak Merkezinde düzenlenen Minikler Festivali yarışlarının ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

Pistin minik yıldızlarının kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri; Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Volkan Burak Mumcu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür tarafından takdim edildi.

Yetkililer, yarışmalarda derece elde eden sporcuları tebrik ederek, 2 ve 3 Şubat tarihlerinde yine Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapılacak olan Alp Disiplini (U12, U14, U16) birinci ayak yarışmalarında tüm sporculara başarılar diledi. - ERZİNCAN