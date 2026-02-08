Erhürman, Guterres ile Görüşecek

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 11 Şubat'ta ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere New York'a gidecek. Erhürman, 11 Şubat'ta Guterres ile bir araya gelerek, Kıbrıs sorunu ve güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.
