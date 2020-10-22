Ermenistan'ın saldırısında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Genceli Serkarov yaşadığı acıyı anlattı - GENCE - Son Dakika

Ermenistan'ın saldırısında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Genceli Serkarov yaşadığı acıyı anlattı - GENCE

22.10.2020 12:50

Ermenistan'ın Azerbaycan'a füzeli saldırısında aralarında 10 aylık yeğeninin de bulunduğu ailesinden 5 kişiyi kaybeden Genceli Teymur Serkarov, "Şimdi de o yaşananlara inanmıyorum ve halen rüyaymış gibi geliyor" dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a füzeli saldırısında aralarında 10 aylık yeğeninin de bulunduğu ailesinden 5 kişiyi kaybeden Genceli Teymur Serkarov, "Şimdi de o yaşananlara inanmıyorum ve halen rüyaymış gibi geliyor" dedi.

Ermenistan'ın 17 Ekim'deki füze saldırısında ailesinden 5 kişiyi kaybeden, 10 aylık yeğenini toprağa vermeden önce çekilen fotoğrafıyla yürükleri yakan 46 yaşındaki Serkarov, AA muhabirine, saldırı anı ve mezarlıkta yaşadıklarını anlattı.

Serkarov, füzenin isabet ettiği babası ve üvey kardeşlerinin yaşadığı evden 1 kilometre mesafede ikamet ettiğini, saldırıdan önce sigara içmek için balkona çıktığını ve o sırada büyük bir patlama sesi duyduğunu söyledi.

Füzenin baba evine yakın düştüğünü fark edince hemen olay bölgesine koştuğunu belirten Serkarov, "Babam Suluddin Eskerov'un oturduğu ev ile komşu evlerden eser yoktu. Toz duman içinde enkaz dışında bir şey görünmedi." ifadesini kullandı.

Serkarov, o anda şokta olduğunu kaydederek, "Tüm ailem enkaz altındaydı, 13 kişi beton altındaydı. Kız kardeşim Sevil ve 15 yaşındaki yeğenim Nigar'ın cansız bedenlerini enkazdan çıkardım. Onların cansız bedenlerine ulaşmanın kaç saat sürdüğünü tam hatırlamıyorum." diye konuştu.

Saldırının yaşandığı aynı gün babası Suluddin Eskerov, kardeşi Bahtiyar Eskerov, ablası Sevil Eskerova ve onun 10 aylık kızı Narin Eskerova ile bir başka kız kardeşinin kızı Nigar Eskerova'yı kaybettiklerini aktaran Serkarov, "2 yeğenimi toprağa verdim. Belki de hayatımın en acı günüydü. Çok zordu ve nasıl tarif edileceğini bilemiyorum. Bir rüyaydı sanki. Şimdi de o yaşananlara inanmıyorum ve halen rüyaymış gibi geliyor." dedi.

"Doğum günü yerine kendisini toprağa verdik"

10 aylık yeğeni Narin Eskerova'yı toprağa vermeden önce son sarılış anına değinen Serkarov, "Ben o zamanda kendimde değildim. Rüyadaydım sanki. Bedenim bir şeyi hissetmiyordu. Gazetecilerin fotoğrafımı bile çektiğimi hatırlamıyorum." diye konuştu.

Narin'ın yanı sıra başka bir kız kardeşinin kızı olan Nigar'ı da doğum gününden bir gün önce toprağa verdiklerini anlatan Serkarov, "Nigar'ın her yıl doğum gününü kutlardık. Doğum günü pastası alacaktık. Geçen yılki kutlamaya gitmiş, kendisine hediye almıştım. Bu sefer doğum günü yerine kendisini toprağa verdik. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın keşke o 5 kişinin yerine ben ölseydim ve bunların hiçbirini yaşamasaydım." ifadelerini kullandı.

"İlk önce annemin sonra oğlumun sesini işittim"

Saldırıda enkaz altında kalan Serkarov'un üvey kardeşi Rövşen Eskerov, annesi ve oğlu ile aynı odada uyuduklarını ve kaç saat enkaz altında kaldığını hatırlamadığını belirtti.

Füzenin tam isabet ettiği 5 evden birisi olan evlerinde o esnada 13 kişinin bulunduğunu ve herkesin uykuda olduğunu söyleyen Eskerov, "İlk önce annemin sonra oğlumun sesini işittim. Her ikisi de yanımdaydı. Kaç saat enkaz altında kaldım bilmiyorum. Şoktaydım. Sadece ilk büyük patlama, ortaya çıkan kırmızı ateş rengini ve üzerimize yıkılan duvarlar aklıma geliyor. Onun dışında bir şey hatırlamıyorum." dedi.

Eskerov, enkaz altından başından aldığı hafif sıyrıklarla çıkarıldığını ancak sağ kulağını tam olarak işitemediğini kaydetti.

O dehşet verici günde eşi ve bir diğer çocuğunun, kayınvalidesinin köydeki evine gittikleri için kanlı saldırıdan kurtulduklarını aktardı.

Ermenistan, 17 Ekim günü orta menzilli balistik bir füze ile Gence kentindeki yerleşim yerlerine saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Ermenistan'ın saldırısında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Genceli Serkarov yaşadığı acıyı anlattı - GENCE
Ermenistan'ın saldırısında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Genceli Serkarov yaşadığı acıyı anlattı - GENCE
Ermenistan'ın saldırısında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Genceli Serkarov yaşadığı acıyı anlattı - GENCE
Ermenistan'ın saldırısında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Genceli Serkarov yaşadığı acıyı anlattı - GENCE

Azerbaycan, Ermenistan, Doğum, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'ın saldırısında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Genceli Serkarov yaşadığı acıyı anlattı - GENCE - Son Dakika

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