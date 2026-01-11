Erol Temel Yeniden Başkan Seçildi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısında mevcut Başkan Erol Temel güven tazeledi.

Elite World Van Hotel'de düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Raporların okunması ve açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen kongrede yapılan oylama sonucunda Erol Temel yeniden Vanspor Kulübü başkanı seçildi.

Vanspor'un yeni yönetim kurulu listesi şöyle:

"Erol Temel (Başkan), Gökhan Hanoğlu, Adnan Bayram, Turgut Fırat, Saim Adıyaman, Alkan Ayhan, Hatice Şule Gökırmak, Medet Akarsu, Yunus Emre Aykaç, Abdurrahim Seven, Harun Adıyaman, Cihan Abi, Ercan Yıldız, Oktay Ukay, Oktay Aksoy, Gökhan Çelik, Fehim Güney, Orhan Ayyıldız, Suzan Türkoğlu, Mehmet Şafi Saltıkalp, Veysi Gencer, Ersin Temel, Şahin Aslan, Eşref Ünal, Behçet Akbulak, Uğur Tunçdemir, Mehmet Akçılgın, Kamil Şeker, Halil Pektaş, Hasan Özbey."