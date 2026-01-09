Erzincan'da Gıda Denetimleri - Son Dakika
3-sayfa

Erzincan'da Gıda Denetimleri

Erzincan'da Gıda Denetimleri
09.01.2026 07:46
2025 yılında 6 bin 057 gıda denetimi yapıldı, 56 işletmeye 4 milyon TL ceza kesildi.

Erzincan'da 2025 yılı boyunca 2 bin 605 gıda işletmesinde 6 bin 57 denetim yapılırken, mevzuata aykırı faaliyet gösteren 56 işletmeye toplam 4 milyon 62 bin 521 TL idari para cezası uygulandı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde 2 bin 605 işletmede toplam 6 bin 57 kontrol gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 işletme faaliyetten men edilirken, 56 işletmeye 4 milyon 62 bin 521 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca laboratuvar analizine gönderilen 275 gıda numunesinden 13'ünün mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. - ERZİNCAN

Yerel Haberler, Erzincan

Erzincan'da Gıda Denetimleri
