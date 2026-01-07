Erzurum'a 300 Milyon TL'lik Kırsal Kalkınma Desteği - Son Dakika
Erzurum'a 300 Milyon TL'lik Kırsal Kalkınma Desteği

07.01.2026 15:27
TKDK, Erzurum'da 2025'te 22 proje ile 300 milyon TL destek sağlayacak, istihdam artışı hedefleniyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü tarafından, 2025 yılında şehrimizin kırsal kalkınmasına yönelik önemli destekler sağlandı.

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanı kapsamında TKDK tarafından yürütülen IPARD Programı çerçevesinde, Erzurum'da 2025 yılı içerisinde toplam 22 proje ile sözleşme imzalandı. Söz konusu projelerin toplam yatırım tutarı 300 milyon TL olarak açıklandı.

Hayata geçirilecek yatırımlarla; Aşkale, Aziziye, Horasan, Karaçoban, Narman ve Tortum ilçelerinde AB standartlarına sahip 9 modern hayvancılık işletmesi, İspir ve Olur ilçelerinde 2 su ürünleri üretim tesisi, Köprüköy ve Karayazı ilçelerinde 2 konaklama tesisi, Köprüköy ilçesinde 1 pelet üretim fabrikası kurulacak. Ayrıca Aşkale, Karayazı ve Narman ilçelerinde 4 arıcılık üretim ve işleme tesisi, 1 süt işleme tesisi, Pasinler ilçesinde güçlü mekanizasyon altyapısına sahip 1 tarımsal makine parkı, Oltu ilçesinde ise 1 tarım makineleri üretim tesisi ile 1 ayakkabı üretim tesisi Erzurum ekonomisine kazandırılacak.

2025 yılı içerisinde yatırımlarını tamamlayan girişimcilere 102 milyon TL ödeme yapılırken, 2026 yılı içerisinde yatırımlarını tamamlayacak yatırımcılara ise 200 milyon TL'nin üzerinde ödeme yapılması öngörülüyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği'nden sonra ilk kez Türkiye'de uygulanan LEADER Programı'nın 2. Etabı kapsamında Tortum-Uzundere, Çat, Şenkaya ve Narman ilçelerinde faaliyet gösteren 4 Yerel Eylem Grubu destek almaya hak kazandı. Bu kapsamda söz konusu derneklere, kırsal alanlarda beş yıl boyunca yürütecekleri faaliyetler için tamamı hibe olmak üzere toplam 1,47 milyon avro destek sağlanacak.

2025 yılında sözleşmeleri imzalanan projeler sayesinde 72 kişiye doğrudan, 1.252 kişiye ise dolaylı istihdam imkanı oluşturulması hedefleniyor.

TKDK tarafından sağlanan bu desteklerin, Erzurum'un kırsal kalkınmasına, üretim kapasitesinin artmasına ve istihdamın güçlenmesine önemli katkı sunması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

