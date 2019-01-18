Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 486. 'Binbir Hatim' Duası Yapıldı

Erzurum'da 486. 'Binbir Hatim' Duası Yapıldı

1 saat önce

Erzurum'da 486. 'Binbir Hatim' duası yapıldı 486 yıldır devam eden Binbir Hatim geleneği kapsamında bu sene 37 bin 905 hatim okunduERZURUM - Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 486 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı.

Erzurum'da 486. 'Binbir Hatim' duası yapıldı
486 yıldır devam eden Binbir Hatim geleneği kapsamında bu sene 37 bin 905 hatim okundu

ERZURUM - Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 486 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı.
Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde, 14 Aralık 2018'de başlayan Binbir Hatmin duası bugün cuma namazı öncesi Ulu Cami'de gerçekleştirildi. 14 Aralıktan bugüne kadar toplamda 37 bin 905 hatim okundu. Cemaatin tıklım tıklım doldurduğu Ulu Cami'ye girmeye çalışanlar, izdihama neden oldu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptırdığı duaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile yaklaşık 5 bin kişi 'amin' dedi.
Binbir Hatim geleneği
Binbir Hatim duasını, Erzurum merkeze bağlı Dutçu köyünde ikamet eden Pir Ali Baba "Eğer her yıl 1001 hatim okursanız Allah bu memleketi özellikle zelzeleden korur" diyerek başlattı. Pir Ali Baba ayrıca, sahibi bulunduğu 8 köyden 4'ünün gelirinin tamamını 1001 hatmin okunması için vakfetti. Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar süren 1001 hatim geleneğinde zaman zaman aksamalar olurken, Erzurum'da babasının ölümü üzerine 26 yaşında Müftü olan Muhammet Sadık Solakzade ile birlikte hiç aksatılmadan hatim okunur.
Pir Ali Baba'nın mezarı merkeze bağlı Tepeköy ile (Düzcü) Tuzcu köyleri arasında, Erzurum ovasına nazır kendi adını taşıyan Pir Ali Baba tepesi üzerinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

Erzurum, Genel
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