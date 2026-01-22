Erzurum\'da Çocuklara Yönelik Aktiviteler

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çocuklara yönelik aktivitelere sömestri tatilinde de hız kesmeden devam ettiriyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Benim Hikayem Değişebilir" Projesi kapsamında sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik at binicilik eğitimi programı yürütülüyor. Program ile çocukların denge ve koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi, özgüven ve sorumluluk bilinci kazanmaları, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Eğitimler, uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir ortamda gerçekleştiriliyor. Projeye dahil olan çocuklar "Hançer Havası" isimli tiyatroyu da izlediler. Ayrıca İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un Eşi Aynur Karaburun'da proje kapsamında düzenlenen doğum günü etkinliğine katıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri ise Palandöken Gençlik Spor Kulübündeki minik voleybolcuları ziyaret etti. Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Suç ve suçlulara karşı almaları gereken önlemler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. İlgi ve alakalarından dolayı Tesis Müdürümüz İbrahim Aydın, Antrenörlerimiz Ayşe Çeçen ve Beyza Karakaya' ya teşekkür ederiz" denildi. - ERZURUM