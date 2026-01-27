Erzurum'da kış spor okullarının açılışı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Erzurum'da kış spor okullarının açılışı yapıldı

Erzurum\'da kış spor okullarının açılışı yapıldı
27.01.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, sporun daha geniş kitlelere ulaştırılması için 29 farklı branştan yaklaşık 1500 sporcunun katılımıyla Kış Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

Erzurum'da, sporun daha geniş kitlelere ulaştırılması için 29 farklı branştan yaklaşık 1500 sporcunun katılımıyla Kış Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

Palandöken Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen açılış, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda buz üzerine konulan tatamiye çıkan sporcular karate, badminton, jimnastik gibi birçok branşta gösteri yaptı.

Buz hokeyi, sürat pateni (short track) ve buz pateni sporcuları da ellerinde Türk bayraklarıyla buz üzerinde gösteri gerçekleştirdi.

Programın açılışında konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, hükümet olarak 23 yıldır gençlere önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Erzurum'a önemli yatırımlar yapıldığını belirten Altınok, "Erzurum'un çocukları, gençleri daha atik, daha cesur ve sportmen olsunlar diye 23 yıldır AK Parti hükümetleri olarak Türkiye'de en fazla spor yatırımı yaptığımız şehir Erzurum." dedi.

Altınok, bunun devam edeceğini ifade ederek, "Yetmez Erzurum'a daha fazla spor tesisi kazandıracağız, daha fazla gencimizin sporla iştirak etmesini sağlayacağız. Atıl olan, sıkıntılı olan hiçbir tesis bırakmayacağız. Hepsini ayağa kaldıracağız buna atlama kuleleri de dahil. Yetmedi Cumhurbaşkanımızın verdiği söz üzerine 20 bin kişilik stadın da yakında ihalesini yapıp temellerini atacağız. Yetmedi 5 bin kişilik kapalı spor salonunun temellerini atacağız. Onun yanına yarı olimpik yüzme havuzumuzun ihalesini yapıp temellerini atacağız. Ailelerin gençlerimize gösterdiği özveriye biz de hükümet olarak yatırımlarla karşılık vereceğiz. Erzurum'u spor ve turizm kenti yapmaya kararlıyız." diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz de partilerinin en önemli özelliğinin gençlere yatırım yapmak olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen spor yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise kentin kış potansiyelini öne çıkarmak için bu tarz programlar yaptıklarını dile getirerek, "Erzurum, ilk olan kış spor oyunlarıyla büyüklerimizin, devletimizin desteği ve imkanlarıyla Türkiye'de spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Spor kültürünü ilimizin tüm salonlarında oluşturmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz." dedi.

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve çok sayıda veli katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'da kış spor okullarının açılışı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Türkiye’nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar Türkiye'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar
Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler! İşte o anlar
Suriye Baş Müftüsü Rifai’den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız
İtalya’dan İsrail’e nota İtalya'dan İsrail'e nota
Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi

18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 18:37:49. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da kış spor okullarının açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.