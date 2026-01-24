Erzurum'da Sertifikalı Fasulye ve Nohut Desteği - Son Dakika
Erzurum'da Sertifikalı Fasulye ve Nohut Desteği

Erzurum\'da Sertifikalı Fasulye ve Nohut Desteği
24.01.2026 09:54
Erzurum'da 137 üreticiye 3,8 ton fasulye tohumu, 166 çiftçiye 24 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Erzurum'da Fasulye Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında; 137 üreticiye 380 dekar alanda kullanılmak üzere yüzde 25 hibe destekli 3,8 ton sertifikalı fasulye tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" 2025 yılı uygulamaları kapsamında; Erzurum'da Nohut Üretimini Geliştirme Projesinin 2. etabı 1 milyon 440 bin TL bütçe ile uygulandığını ifade ederek, "Proje kapsamında; 166 çiftçimize bin 667 da alanda kullanılmak amacıyla yüzde 25 hibe destekli 24 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. Domates Biber Hıyar Üretiminin Geliştirilmesi Projesi 2 milyon 666 bin TL bütçe ile uygulanmış olup proje kapsamında; 545 üreticimize 61 da alanda kullanılmak üzere yüzde 25 hibe destekli 164 bin 700 adet fide dağıtıldı. Fasulye Üretiminin Geliştirilmesi Projesi 540 bin TL bütçe ile uygulanmış olup proje kapsamında; 137 üreticimize 380 da alanda kullanılmak üzere yüzde 25 hibe destekli 3,8 ton sertifikalı fasulye tohumu dağıtıldı. 2025 Yılı Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Erzurum İli Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi Projesi 2 milyon 250 bin TL bütçe ile uygulanmış olup proje kapsamında 182 üreticimize 17,8 ton sera naylonu dağıtıldı" dedi.

"1 bin 502 çiftçiye bilgilendirme yapıldı"

Büyük Ova Koruma Alanı belirleme işlemlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğüm teknik personelleri tarafından yürütüldüğünü hatırlatan Kenger, "Bu kapsamda; 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ülkemizde 141 adet ova, Büyük Ova Koruma Alanı olarak ilan edilmiş olup Erzurum Ovası ve Pasinler Ovası koruma alanı olarak ilan edilen yerlerdendir. Ayrıca; 11.11.2022 tarih ve 32010 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Hınıs ve Horasan Ovası, 2024/9141 tarih/sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ünlükaya Ovası Büyük Ova Koruma Alanı olarak ilan edilmiştir. Genel eğitim ve yayım çalışmalarında 20 ilçede farklı konularda 375 faaliyet düzenlenerek 5 bin 509 üreticiye ulaşıldı. Cuma Buluşmaları kapsamında yıl boyunca bin 188 mahallede 21 bin 502 çiftçiye bilgilendirme yapıldı. Genel Tarım Sayımı çalışmaları kapsamında ilimizde tarımsal faaliyet gösteren 71 bin 559 işletmenin 63 bin 575'inde yani yüzde 89'unda anket çalışmaları tamamlanmış olup çalışmalara devam edilmektedir" şeklinde konuştu. - ERZURUM

