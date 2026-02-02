Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonları: 104 Gözaltı, 14 Tutuklama

Erzurum'da ocak ayında düzenlenen 84 operasyonda 43 kilo 94 gram uyuşturucunun yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan 104 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda geçen ay düzenledikleri, 84 operasyonda 43 kilo 94 gram uyuşturucu ele geçirdi, 104 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından 84 şüpheli salıverildi, 14'ü tutuklandı, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 4 tabanca, 1 tüfek, 53 fişek, 10 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 1 hassas terazi ve 5 bin dolar ile 86 bin 90 lira ele geçirildi.

Ayrıca ekipler yaptıkları çeşitli etkinliklerle 6 bin 843 kişiyi uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirdi.