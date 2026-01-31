Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Erzurum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
31.01.2026 09:56
Erzurum'da düzenlenen operasyonda 937 gram uyuşturucu ve 4 kişi yakalandı.

Erzurum'da polisin düzenlediği operasyonda 937 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; 762 gram skunk maddesi, 175,76 gram metamfetamin maddesi, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 3 adet fişek, 8 bin 185 TL suç unsuru para olmak üzere, Toplam 937,76 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında adli mercilere sevk edilen E.Y. (28), V.B.(41), O.K.(28) ve M.Y.S.(30) isimli 4 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
