Erzurum Valisi Okay Memiş trafik denetleme noktalarında incelemelerde bulundu

Erzurum'da Kurban bayramı öncesi şehir içi ve dışındaki polis noktalarında sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Emniyet Müdürü Mehmet Arslan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun'un da katıldığı Aşkale Uygulama noktasında ki denetimlerde sürücüler Yaşam Tüneline alınarak kısa sinevizyon gösterileri ile trafik kuralları hakkında uyarıldı. Vali Okay Memiş, sürücüleri uyardı, sürücülere ve yolculara bayram şekeri ikram etti.



Denetimlerle ilgili İHA mikrofonlarına açıklamada bulunan Vali Okay Memiş, "Bugün bayram arifesinde Aşkale uygulama noktasında il Emniyet Müdürümüz, il Jandarma Komutanımız ve diğer çalışanlarımızla beraber ortak uygulama noktasında farkındalık oluşturmak maksadıyla kontrollere katıldık. Son zamanlarda devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan büyük yatırımlar sayesinde Türkiye'nin her ili her vilayeti duble yollarla birbirine bağlandı. Tüneller, köprüler, barajlar, göletler ve hava alanları ile eskiye göre ulaşım çok daha kolaylaştı. Ulaşım imkanının artmasıyla maalesef araçlar daha hızlı gitmeye başladı ve kazalar çok da azalmadı. İç İşleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu öncülüğünde her yıl bu konuya dikkat çekiyoruz. Geçtiğimiz yıl kırmızı düdük kampanyası vardı, bu sene de kemerin ses getirsin kampanyasıyla hem ön koltukta hem de arka koltukta oturan yolcuların emniyet kemeri takması konusunda bir farkındalık oluşturduk. Kontrollerimizde maksadımız vatandaşları cezalandırmak değil fakat insanların kurallara uyması için cezai müeyyide gerekiyor. Bayramı acıya kedere dönüştürmemek için devlet olarak her türlü tedbirimizi aldık. Erzurum'da ilçelerimiz de dahil Emniyet bölgesinde yaklaşık 1000 kişilik personelle yine jandarma bölgemizde de en az 1500 kişilik personel kuvvetimiz ve onlarca ekibimizle bayram boyunca 24 saat görevimizin başında olacağız. Emniyet ve Jandarma kuvvetlerimiz ile her türlü asayiş, trafik ve diğer güvenlik tedbirlerimizi aldık. İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Büyük Şehir Belediyesi ile de her türlü tedbiri aldık vatandaşlarımız müsterih olsunlar" diye konuştu.



Erzurum İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İzzet Ersoy ise yaptığı açıklamada kurban bayramı öncesi yoğunlaşan şehirlerarası yollarda sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardıklarını belirterek, "52 ekip ve yaklaşık 200 personelimiz ile il genelinde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Sürücülerimizin yorgun araç kullanmamalarını, emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını ve sürat yapmamaları hususunda uyarıyoruz" diye konuştu.



Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü komiseri Murat Parmaksızoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimler bayram süresince de 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülecek. Denetimlerde narkotik köpekleri Gözlem ve Çakır'da hazır bulunduruldu. - ERZURUM

