Esenler'de Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika
Esenler'de Uyuşturucu Operasyonları

12.01.2026 10:17
Esenler'de düzenlenen operasyonlarda 860 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 bin 943 şüpheli gözaltına alındı.

Esenler'de polis ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, 860 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2025'te asayiş ve güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlar yapıldı.

Ekiplerin çalışmalarında geçen yıl 1 milyon 651 bin 438 kişinin Genel Bilgi Toplama ve UYAP sorgulaması yapıldı.

Operasyonlarda 218 ruhsatsız tabanca, 860 bin 360 uyuşturucu hap ile 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 1541, "uyuşturucu madde satma" suçundan da 242 işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 2 bin 943 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 898'i tutuklandı, 263'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Esenler, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika

