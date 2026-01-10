Esenyurt'ta Pompalı Tüfekli Saldırı

Esenyurt'ta bir şahıs, pompalı tüfekle eski iş yerine gelerek ateş açtı. 1 kişinin yaralandığı olayda şüpheli kullandığı silah ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Eski çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle gelen Doğukan G. (27) ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğukan G. olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL