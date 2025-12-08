Esenyurt'ta Yaya Kazası - Son Dakika
Esenyurt'ta Yaya Kazası

08.12.2025 00:09
Hafif ticari araç, manevra yaparken yol kenarında bekleyen yayaya çarptı, yaya hastaneye kaldırıldı.

ESENYURT'ta caddede seyreden hafif ticari araç sürücüsü karşı yönden sokağa dönmek isteyen araca çarpmamak için manevra yaparak yol kenarında bekleyen yayaya çarptı. Park halindeki başka bir araç ile kazaya karışan hafif ticari araç arasında sıkışan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, karşı yönden gelerek sokağa dönmek isteyen başka bir hafif ticari araca çarpmamak için sağa manevra yaptı ve yol kenarında bekleyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, kazaya karışan hafif ticari araç ile park halindeki başka bir aracın arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, caddede seyreden hafif ticari aracın sürücüsünün, karşı yönden sokağa dönmek isteyen başka bir araca çarpmamak için sağa manevra yaptığı ve bu sırada yol kenarında bekleyen yayaya çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Esenyurt, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

