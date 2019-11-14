Son Dakika Haberleri: ESHOT'tan iki yeni otobüs hattı
Son Dakika Güncel ESHOT'tan iki yeni otobüs hattı - Son Dakika

ESHOT'tan iki yeni otobüs hattı

7 saat önce

ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir'de iki yeni otobüs hattını hizmete aldı.

ESHOT'tan iki yeni otobüs hattı, System.String[]

ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir'de iki yeni otobüs hattını hizmete aldı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencilerinin İzmir Buluşmasında gündeme getirdiği ekspres otobüs talebi yanıt buldu.


Yolcu trafiğini ve İzmirlilerin isteklerini değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, iki yeni otobüs hattını devreye aldı. Fahrettin Altay – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) arasında ekspres hizmet verecek 883 numaralı otobüsler seferlerine başladı. 415 numaralı Tınaztepe- Bornova Metro hattı ise iptal edildi; yerine 515 numaralı Tınaztepe – Evka 3 Metro Aktarma Merkezi hattı hizmete alındı.


İşte 515'in güzergahı


515 numaralı Buca Tınaztepe-Bornova Evka 3 Metro Aktarma Merkezi hattında 10 otobüs, 16 dakikalık sefer sıklığıyla çalışacak. Otobüsler; Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi- Menderes Caddesi-Şirinyer-Buca Köprüsü- Yeşildere Caddesi-Şehitler Caddesi-Fatih Caddesi-İzmir Adliyesi-Manavkuyu -Mustafa Kemal Caddesi güzergahında hizmet verecek.


İYTE'ye ekspres servis


Seferlerine başlayan Fahrettin Altay-İYTE hattı da 'ekspres' olarak hizmet verecek. 883 numaralı hattaki otobüsler bir saatlik sefer sıklığıyla çalışacak. Böylece öğrencilerin yolda geçirdiği süre en az 30 dakika azalacak. D tarifesi ile sabah ve akşam ekspres hizmet verecek 883 numaralı otobüsler, İYTE - İzmir Çevre Yolu-Fahrettin Altay güzergahını kullanacak.


Geçtiğimiz aylarda düzenlenen İzmir Buluşmalarının ulaşım konulu toplantısında bir grup İYTE öğrencisi pankart açmış ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den "İYTE'ye ekspres otobüs" istemişti. Tunç Soyer de, öğrencilerin bu talebini değerlendireceklerini söylemişti. - İZMİR

Fahrettin Altay, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pompalı tüfekle güzellik merkezinde dehşet saçan katil zanlısı yakalandı
Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi Son dakika: Gözaltına alınan Şaban Vatan ve gazeteciler adli kontrolle serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 01:56:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ESHOT'tan iki yeni otobüs hattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]