Eşini, çocuğunun önünde sopayla döverek öldürdü

Konya'da Suriye uyruklu Mahmud El H. (32), dini nikahlı eşi Halidiye El H.'yi (29), belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, çocuğunun gözleri önünde sopayla döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay. saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'taki meydana geldi. Mahmud El H., evde eşi Halidiye El H. ile belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre Mahmud El H.,, tartışma sırasında 4 yaşlarındaki çocuğunun gözü önünde eşine sopayla saldırdı. Sopayla dövdüğü eşinin baygınlık geçirdiğini sanan Mahmud El H.,, yaklaşık 2 saat sonra eşinin ayılmaması üzerine komşularından yardım isteyip, polis ve sağlık görevlilerini çağırmasını istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Halidiye El H.'nin öldüğünü saptadı. Genç kadının cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Mahmud El H., gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Evin dışından detay

Cesedin çıkartılması

Şüphelinin gözaltına alınması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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