Son Dakika Haberleri: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

8 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırılan eski başbakanlardan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Ankara Valisi Vasip Şahin, kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırılan eski başbakanlardan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Akbulut'un, Çanakkale'de rahatsızlanması üzerine ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne getirildiği öğrenildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım Akbulut'un sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Bu arada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin Akbulut'u ziyaret ederek, doktorlarından bilgi aldı.

Ziyaretin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, doktorlardan Yıldırım Akbulut'un yaşadığı kalp rahatsızlığının ritim bozukluğundan kaynaklandığı bilgisini aldığını söyledi.

Vali Şahin, Akbulut'un durumunun iyi olduğunu da belirtti.

Yıldırım Akbulut, Ankara Valisi, Vasip Şahin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 20:03:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]