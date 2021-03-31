Murat Hazinedar ile meclis üyesinin haksız mal edindikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Murat Hazinedar ile meclis üyesinin haksız mal edindikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

31.03.2021 17:09

Murat Hazinedar ile meclis üyesinin haksız mal edindikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi Murat Hazinedar: "Allah sizi de buralara düşürsün inşallah" Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar ile meclis üyesi Çetin Kırışgil'in mal bildiriminde bulunmadıkları ve haksız mal...

Murat Hazinedar ile meclis üyesinin haksız mal edindikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

Murat Hazinedar: "Allah sizi de buralara düşürsün inşallah"

İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar ile meclis üyesi Çetin Kırışgil'in mal bildiriminde bulunmadıkları ve haksız mal edindikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın ertelendiği tarihe tepki gösteren Hazinedar, "Bir senedir hakim bekliyoruz burada. Allah sizi de düşürsün inşallah buralara" dedi.

Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar ile meclis üyesi Çetin Kırışgil'in haksız mal edindikleri ve mal bildiriminde bulunmadıkları iddiasıyla müebbeten kamu görevinden yoksun bırakılması ve 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Murat Hazinedar ile avukatı hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık Çetin Kırışgil korona virüs olduğu için duruşmaya gelmezken, Kırışgil'in avukatı duruşmaya katıldı.

"Her duruşma medyaya düşüyor"

MASAK ile bilirkişi raporunun dava dosyasına geldiğini söyleyen tutuksuz sanık Hazinedar, "Her ikisi de bu davanın esas nedeni olan mal bildirimiyle ilgili rapordur. Aynı zamanda lehime olan Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun raporları da dosyada mevcuttur. Medya mensupları burada bu duruşmayı izliyor. Her duruşma tutanağı medyaya düşüyor, olacak iş değil" ifadelerini kullandı. Hazinedar, gelen raporların lehine olduğunu söyleyerek, beraatini talep etti.

"Medya özgürdür"

Hazinedar'ın duruşmanın medyaya düşmesine dair sözlerinin ardından konuşan hakim, "Medya özgürdür ne yazar ne çizer bilemeyiz. Biz yargılama usulen yapıyoruz" dedi.

"İlla rapor alınacaksa da Sayıştay uzmanları belirlensin"

Duruşmada beyanda bulunan Hazinedar'ın avukatı Mustafa Ergi ise, "Sonuçta Murat beyin bütün gelirlerinin şirket geliri olduğu tespit edilmiştir. MASAK raporunun sonuç kısmında her iddiayla ilgili, 'öncül suç oluşmamıştır' ibaresi var, açık tespit var. En yetkili iki kurum da bunun incelemesini yapmıştır. Bu aşamada rapor alınmasına gerek olmaksızın beraat kararı verilmesini talep ediyorum. İlla rapor alınacaksa da Sayıştay uzmanları belirlensin" diye konuştu. Avukat Ergi, diğer sanık ile eylem iddialarının ilgisiz olduğunu belirterek dosyalarının ayrılmasını istedi.

Mahkeme, sanık Çetin Kırışgil'in savunma yapması için süre verilmesine ve tanık dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"Allah sizi de düşürsün buralara"

Duruşmanın ertelendiği tarihin geç olduğunu belirterek tepki gösteren sanık Hazinedar, "Yapmayın. Böyle yargılama olur mu? Bir senedir hakim bekliyoruz burada. Allah sizi de düşürsün inşallah buralara" ifadelerini kullandı. Duruşma öncesinde konuşan Hazinedar, "Bu dava mal bildirimi davası. Çok basit bir dava" dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Mart 2014'de yapılan yerel seçimlerde Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen ve suç tarihlerinde başkan olarak görev yapan Murat Hazinedar ile bir kısım belediye görevlileri ve belediye meclis üyelerinin görevleri sırasında haksız mal edindikleri, mal bildiriminde beyan ettikleri malların gerçeği göstermediği ve gerçek mal varlıklarını gizledikleri iddiasında bulunulması üzerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından inceleme yapıldığı kaydedildi. İnceleme raporuna yer verilen iddianamede, "şüphelilerin üzerine yükletilen suçların 3628 sayılı yasa kapsamında kalan suçlardan olduğu ve başsavcılıkça resen soruşturma yapılması gerektiği görüşünün sunulduğu" denildi.

İddianamede, Hazinedar'ın en son mal bildirimini 6 Temmuz 2015 tarihinde yaptığı, bu tarihten sonra da banka hesaplarında lira ve dolar cinsinden yüklü para transferi olduğu halde bunlara ilişkin mal bildirimlerinin yer almadığı, mal bildirimlerine kaynağı, sözleşmesi ve benzeri belgeler girilmeksizin piyasadan 7 milyon lira dosya alacağı yazıldığı, 8 Mayıs 2015 tarihinde beyan edilen 7 milyon doların ise, bir önceki ve bir sonraki bildirimlerde yer almadığı, kaynağının belli olmadığı kaydedildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, 3268 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nda yer alan, ilgili maddeler gereği 'haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme' suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Öte yandan şüpheliler hakkında haksız edinilen malların zorla alımı ve müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanma da talep edildi.

Murat Hazinedar ile meclis üyesinin haksız mal edindikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi
Murat Hazinedar ile meclis üyesinin haksız mal edindikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi
Murat Hazinedar ile meclis üyesinin haksız mal edindikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi
Murat Hazinedar ile meclis üyesinin haksız mal edindikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

Murat Hazinedar, Beşiktaş, dolar, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Murat Hazinedar ile meclis üyesinin haksız mal edindikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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