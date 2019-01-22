Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in Acı Günü
25 dakika önce
Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Bahattin Şeker'in abisi hayatını kaybetti.
Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Bahattin Şeker
'in abisi hayatını kaybetti. Bilecik
'in Bozüyük
'ün ilçesinde ünlü iş adamı olan Alaattin Şeker (73) hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün Kasımpaşa
Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bozüyük İlçe Mezarlığına defnedilecek.
Öte yandan Alaattin Şeker, 2010 yılında 70 kişi verilen TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştü. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:56 Kaynak: İHA
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