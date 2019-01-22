Son Dakika Haberleri: Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in Acı Günü

Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in Acı Günü

25 dakika önce

Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Bahattin Şeker'in abisi hayatını kaybetti.

Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in Acı Günü, System.String[]
Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Bahattin Şeker'in abisi hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük'ün ilçesinde ünlü iş adamı olan Alaattin Şeker (73) hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün Kasımpaşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bozüyük İlçe Mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan Alaattin Şeker, 2010 yılında 70 kişi verilen TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştü. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:56 Kaynak: İHA

Bilecik, Milletvekili, Bahattin Şeker, Yaşam
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