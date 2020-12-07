Eski eşinin öldürdüğü kadın ve 2 kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

ERZURUM'da eski eşi Raci Arslan (43) tarafından öldürülen Gülçin Karabıyık (50), kızları Cansu Arslan (17) ve Burçin Arslan'ın (24) cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Mezarlık Müdürlüğü'ne götürülen anne ve kızların defin işlemi cezaevindeki çocukları Anıl Arslan'ın (18) izninin gecikmesi nedeniyle salı gününe ertelendi.

?Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Polis merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, Gülçin Karabıyık ile kızları Cansu Arslan ve Burçin Arslan'ın tabancayla vurulmuş, hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Yapılan kontrolde anne Gülçin Karabıyık ile kızı Cansu Arslan'nın hayatını kaybettiği, Burçin Arslan'ın ise yaralandığı tespit edildi. Tedavisi için hastaneye kaldırılan Burçin Arslan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

KATİL ZANLISI EŞ, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİEski eşi ve kızlarını öldüren, olaydan sonra aracına binerek kaçan Raci Arslan, Gölbaşı semtinde yakalandı. Aracından indikten sonra silahını başına dayayarak yürüyen zanlının peşinden giden çok sayıda polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin tüm çabasına rağmen teslim olmayan Raci Arslan, özel harekat polislerince sağ el ve karın boşluğundan vurularak yakalandı. Raci Arslan, olay yerine gelen sağlık görevlilerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eski eşi ve 2 kızını öldüren zanlının ameliyat edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından anne ve kızlarının cenazeleri bugün öğlen saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Cenazeler güvenlik tedbiri altında tek cenaze aracıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğüne götürüldü. Anne ve kızlarının cenazeleri tek tek gasilhaneye alındı. Babalarının saldırısından evde olmadıkları için kurtulan Ferdi Arslan (14) ile Emre Can Arslan (16) anne ve ablalarının cenazelerini taşıdı. 'BIÇAK ZORUYLA EVE GİRİP ÇIKIYORDU'Kız kardeşi ve yeğenlerinin ölümüyle büyük bir üzüntü yaşayan ağabeyi Suat Karabıyık, "Biz 4 kardeştik. Gülçin bizim tek kızımızdı. Benim dert ortağımdı. O benim anam, bacım, kardeşimdi. O benim her şeyimdi. Onlar boşanmışlardı ama bıçak zoruyla, şiddetle eve girip çıkıyordu. Yüreğimiz yanıyor, Allah kimseye böyle acı göstermesin" diye konuştu. 'TABANCAYA SUSTURUCU TAKMIŞ'Gülçin Karabıyık'ın komşularından İhsan Aksakallı ise "Ben silah seslerini duymadım. Sanırım tabancaya susturucu takmış. Kendisiyle samimiyetim yoktu, aracıyla beni iki kere hastaneye götürdü. Ben bir kötülüğünü görmedim. Onlar 6'ncı katta oturuyordu. Duyunca çok üzüldük, olacak bir iş değil" dedi.CENAZELERİN DEFİN İŞLEMİ YARINA KALDI

Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'nde yıkanarak hazırlanan cenazeler için ailenin cezaevinde olduğu öğrenilen oğulları Anıl'ın gelmesi beklendi. Anıl'ın cenaze törenine katılması için işlemlerin geciktiği bu nedenle defin işlemlerinin yarın öğlene ertelendiği öğrenildi.