Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı
1 saat önce
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in gözaltına alınması için güvenlik güçleri evine operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:02 Kaynak: DHA
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev
'in gözaltına alınması için güvenlik güçleri evine operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri, başkent Bişkek'e 10 kilometre uzaktaki bir köyde yaşayan; dokunulmazlığı kaldırılan ancak ifade için polise gitmeyen Atambayev'in gözaltına alınması için evine gitti.
Polis evin etrafını kuşattı ancak Atambayev destekçileri polise direndi. Olayda yaralananlar olduğu belirtildi.
Özel kuvvetler ekiplerinin Atambayev'i gözaltına alarak bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Polis ekipleri
Yaşanan çatışma anları
Yaralananlar
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