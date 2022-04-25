Eski milletvekili Delikaya için TBMM'de tören - Son Dakika
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Eski milletvekili Delikaya için TBMM'de tören

25.04.2022 13:05
Eski milletvekili Delikaya için TBMM'de tören

Eski milletvekili Delikaya için TBMM'de törenANKARA'da önceki gün hayatını kaybeden 11'inci Dönem Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya (98) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski milletvekili Delikaya için TBMM'de tören

ANKARA'da önceki gün hayatını kaybeden 11'inci Dönem Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya (98) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

TBMM'de düzenlenen cenaze törenine, Delikaya'nın ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda milletvekili katıldı. Törende Delikaya için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından öz geçmişi okunup, dua edildi. Evli ve 4 çocuk babası Delikaya'nın cenazesi, daha sonra defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Eski milletvekili Delikaya için TBMM'de tören
Eski milletvekili Delikaya için TBMM'de tören
Eski milletvekili Delikaya için TBMM'de tören
Eski milletvekili Delikaya için TBMM'de tören
Eski milletvekili Delikaya için TBMM'de tören
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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