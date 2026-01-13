Eski mühendis casusluk suçlamasıyla 16 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
Eski mühendis casusluk suçlamasıyla 16 yıl hapis cezası aldı

13.01.2026 10:23
ABD'de eski donanma mühendisi Jinchao Wei, Çin'e bilgi sızdırmaktan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de federal mahkeme, donanmada görev yapan eski bir mühendisin, Çin istihbaratına gemi ve işletim sistemlerine ait teknik ve operasyonel bilgi sızdırmaktan 16 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağustos 2025'te casusluk dahil 6 ayrı suçtan suçlu bulunan 25 yaşındaki Jinchao Wei hakkında karar açıklandı.

Gemi ve işletim sistemlerine ait teknik ve operasyonel bilgilerin yer aldığı 60 adet kılavuz satan Wei hakkında, Çin istihbaratına bilgi sızdırmaktan 16 yıldan fazla hapse çarptırılmasına karar verildi.

Amfibi hücum gemisi USS Essex'de mühendis olarak görev yapan Wei, Ağustos 2025'te Çin adına çalışan bir istihbarat görevlisine 12 bin dolar karşılığında 18 ay boyunca bilgi sağlamaktan suçlanmıştı.

Ağustos 2025'te jüri, "Çinli istihbarat yetkilisine ABD'nin ulusal savunma bilgilerini gönderdiği" gerekçesiyle yargılanan Wei'yi casusluk dahil 6 suçtan mahkum etmişti.

Kaynak: AA

