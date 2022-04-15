Eski sevgilisinin öldürdüğü İrem, toprağa verildi - Son Dakika

GİRESUN'da eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak'ın (30) tabancayla vurarak öldürdüğü İrem Kostakoğlu (27), toprağa verildi. İrem'i vurduktan sonra intihara kalkışan Albayrak da hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Giresun Belediyesi'nde itfaiye bünyesinde çağrı merkezinde çalışan İrem Kostakoğlu eve doğru yürürken, yanına gelen eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak barışma teklifinde bulundu. Kostakoğlu olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Albayrak, tabancasını çekip İrem Kostakoğlu'nu başından vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi başına dayayan Albayrak, tetiği çekti.

ESKİ SEVGİLİ DE ÖLDÜİhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Yunus Emre Albayrak da dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Albayrak, Dereli ilçesinde defnedildi.İrem Kostakoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp Aksu Mahallesi'ne getirildi. Mevlana Cami 'de İrem Kostakoğlu için cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede Hülya Kostakoğlu, kızının tabutu başında ağıtlar yaktı. Vali Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile çok sayıda kişinin katıldığı cenazede genç kızın mesai arkadaşları da gözyaşı döktü. İrem Kostakoğlu, kılınan namazın ardından Çiçekli köyünde toprağa verildi.

Bu arada İrem Kostakoğlu'nun bir yıl önce ormanlık alanda çekilen fotoğrafını, 'Düşmanın kurşunu değil, dostların açtığı yara öldürür bizi' notuyla paylaştığı görüldü.