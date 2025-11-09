Eskişehir Belediyesi'nden Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Ücretsiz Yem Desteği

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yemlik tahıl karışımı; yüzde 30 arpa kırması, yüzde 40 yulaf kırması ve yüzde 30 buğday kırması oranlarıyla oluşturuldu. Yemlik tahıl karışımı ile balyalar, küçükbaş hayvan üreticilerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik desteklerini sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kendi tarım arazilerinde kuru tarım modeliyle ekilen arpa, yulaf ve buğdayın hasadını tamamlayarak yemlik tahıl karışımı hazırladı. Üretim sürecinin tohumdan çuvala kadar tüm aşamaları belediyenin kendi imkanları ile gerçekleştirildi.

Hasat sonucu elde edilen 50 ton mahsulün 30 tonu, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği kapsamında ayrıldı. Hasat edilen ürünler belediye imkanlarıyla kırılıp uygun oranlarda karıştırılarak çuvallandı. Kaba yem ve küspe ile birlikte kullanılabilecek karışım, dağıtıma hazır hale getirildi. Hazırlanan yemlik tahıl karışımı ile balyalar, küçükbaş hayvan üreticilerine ücretsiz olarak armağan edilecek.

Büyükşehir Belediyesi, sağlanan yem ve balya desteğinin üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmayı ve yerel hayvancılığın sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı. Tarımsal Hizmetler Dairesi, destek programlarının ilerleyen dönemlerde de artarak devam edeceğini bildirdi.