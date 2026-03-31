Wayne Rooney unutulmaz röveşata golünü yeniden canlandırdı, işte sonuç

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Wayne Rooney, katıldığı bir televizyon programında unutulmaz anlarından birini yeniden yaşattı.

RÖVEŞATA GOLÜNÜ TAKLİT ETTİ

Rooney, 2011 yılında Manchester City’ye attığı ve futbol tarihine geçen röveşata golünü programda yeniden canlandırdı. O anlar izleyenlerden büyük alkış aldı.

EFSANE GOL YENİDEN GÜNDEMDE

Manchester derbisinde attığı bu gol, yıllar sonra tekrar hatırlanırken Rooney’nin performansı sosyal medyada da ilgi gördü. İngiliz yıldızın o golü, Premier Lig tarihinin en unutulmaz anları arasında gösterilmeye devam ediyor.