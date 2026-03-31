Türkiye, 5G teknolojisine geçti - Son Dakika
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Türkiye, 5G teknolojisine geçti
31.03.2026 15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'nde yaptığı açıklamada "Akıllı sensörler, robotik sistemler ve üretim hatlarının gerçek zamanlı verilerle yönetildiği, üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz" dedi. Erdoğan bu açıklamasının ardından tablet ekranından butona basmasıyla Türkiye'de 5G teknolojisine geçildi.

Türkiye'de yeni bir iletişim dönemi resmen başladı. 10 kata varan hız ve daha güvenli bir bağlantı sunan 5G ile internette yapılan tüm kullanımları daha yüksek hızla, daha düşük gecikme ile deneyimleme imkanı hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'ne katıldı.

"5G GENİŞ BİR ALANDA YEPYENİ BİR SAYFA AÇACAK"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

5G'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dijital bağımsızlığımızı daha da yükseltecek, ülkemizin önünde iletişimin yanında ekonomiden eğitime geniş bir alanda yepyeni bir sayfa açacak 5G teknolojisinin hayırlı olmasını diliyorum.

"SON DÖNEMDE YAŞANAN ÇATIŞMALAR SİBER GÜVENLİĞİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Dünyada söz, etki ve itibar sahibi olmak istiyorsanız siber güvenlik tedbirlerini ve teknolojilerinizi geliştirmek zorundasınız. Son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere çatışmalar siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir. Veri çağında siyasi istikrar, ekonomik bağımsızlık ve dijital egemenlik birbirinin tamamlayıcısıdır. Sınırlarınızı kontrol ettiğiniz ölçüde siber vatanınızı, verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde çok ciddi zaafiyet var demektir. 5G'nin veri merkezleri, yapay zeka kapasiteleri ile birlikte düşünüldüğünde milli egemenlik meselesi olduğu açıktır.

"ÜLKEMİZİ PARMAKLA GÖSTERİLEN SEVİYELERE ÇIKARTTIK"

Ülkemizi bu alanda parmakla gösterilen seviyelere çıkarttık. 2002'de 81 bin kilometre olan fiber hat uzunluğunu 2025'te 657 bin kilometreye ulaştırdık, geniş bant internet sayımızı 3 binden 98 milyona, internet abone sayımızı 23 milyondan 100 milyona çıkarttık. Aylık ortalama 494 dakika süre ile Avrupa'da birinci sıradayız. Emniyet birimlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla her türlü senaryoyu başarı ile hayata geçiriyoruz.

"KENDİ YAZILIMLARIMIZLA, KENDİ MÜHENDİSLERİMİZLE KUTUP YILDIZI GİBİ PARLIYORUZ"

Geçmişte teknolojik gelişmeleri takip eden bir Türkiye vardı, yeni teknolojileri tribünden izleyen bir Türkiye vardı. Yıllarca Türkiye'nin belli alanlarda geri kalmışlığını milletimizin giydiği kıyafete bağladılar. Bu bağnazlığa biz itiraz ettik. "Biz yapamayız" diyen özgüven yoksunlarına teknolojide tam bir seferberlik ilan ettik. Bugün geldiğimiz noktada hem kendi teknolojimizi üretiyoruz, hem de ürettiğimiz teknolojiyi dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Dünyada kendi uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olmayı başardık. Savunma sanayii başta olmak üzere tüm sektörlerde çağa yön çiziyor, yön tayin ediyoruz. Kendi yazılımlarımızla, kendi mühendislerimizle kutup yıldızı gibi parlıyoruz. TEKNOFEST gençliği dünyaya rol model oluyor. Önümüze konulan bentleri yıkarak gümbür gümbür geliyor yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz.

"5G İLE İLETİŞİM HIZIMIZ 10 KAT ARTACAK"

5G teknolojimizle başarımızın haklı gururunu yaşıyoruz. 5G'nin hazırlıklarını 2016'da başlattık. Yaygın kapsama hedefi ile kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar ülkemizin dört bir yanını 5G ile donattık. Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi 2 yıl içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak. Daha önce binlerle ifade edilen bağlantı kapasitesi milyonlarca cihaza erişiyor. 5G ile birlikte iletişimin sadece hızlanmakla kalmayıp şekil değiştirdiği bir kapıyı aralıyoruz. Sanal ağlar kurulabilecek. Böylece sağlık, üretim, lojistik ve güvenlik gibi farklı alanlarda ihtiyaca özel hizmetler verilebilecek. 5G ile güvenlik alanında da yeni kazanımlar elde edeceğiz. Uç bilişim yaklaşım marifetiyle siber riskleri daha da azaltacağız. Kent güvenlik yönetim sisteminden, hudut kapısı sisteminden KADES'e, polis teşkilatlarımızın suç ve suçlularda kullandığı uygulamalarla işlevselliği daha da artmış olacak

Son Dakika Güncel Türkiye, 5G teknolojisine geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • MAHMUT KAYMAK MAHMUT KAYMAK:
    geçmez olaydık 7 7 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Bu çok vahim maalesef. 0 0
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    peki,5G liler teknolojiye geçebildimi 5 3 Yanıtla
  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    geçmiş olsun şimdiden 2 2 Yanıtla
  • Türkiye genci Türkiye genci:
    ekonomi ve teknoloji olarak neredeyiz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:03
Kosova’da Türk halkını mest eden hareket
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Yetki onda olacak A Milli Takım’da prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan’ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa'da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
SON DAKİKA: Türkiye, 5G teknolojisine geçti - Son Dakika
Advertisement
