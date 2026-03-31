Melek Mosso\'ya yeni gelir kapısı! Kazancı dudak uçuklattı

Edinilen bilgilere göre Mosso’nun yaklaşık 9 bin 200 aboneye ulaştığı ve bu sistem üzerinden aylık yaklaşık 370 bin TL gelir elde etmeye başladığı iddia edildi.

Sanatçıların son dönemde sosyal medya platformlarında abonelik sistemiyle özel içerikler paylaşarak ek gelir elde etmesi trend haline gelirken, Melek Mosso da bu yöntemi tercih eden isimler arasına katıldı.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, 11 Kasım 1988’de Kayseri’de doğan Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Asıl adı Melek Davarcı olan sanatçı, müzik eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı.

Sokak müzisyenliği yaparak müzik kariyerine başlayan Mosso, sosyal medyada paylaştığı performans videolarıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Özellikle “Vursalar Ölemem”, “Hayatım Kaymış” ve “Yıllar Affetmez” gibi şarkılarla büyük çıkış yakaladı.