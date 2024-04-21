Eskişehir Büyükşehir Kadın Futbol Takımı, Karşıyaka\'yı 14-0 Mağlup Etti

(ESKİŞEHİR) - TFF Kadınlar 3. Ligi 13. Grup'ta mücadele eden Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Karşıyaka Koleji Spor Kulübü'nü 14-0 mağlup ederek, ligin tamamlanmasına iki hafta kala yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele etmeye devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir ekibi, ligin 12. haftasında Kocaeli deplasmanında Karşıyaka Koleji Spor Kulübü ile karşılaştı. Konuk ekip, sahadan 14-0'lık skorla ayrıldı.
Statüye göre lig gruplarında ilk iki sırada bulunanlar normal sezonun ardından oynanacak 2. lige yükselme play-off karşılaşmalarında mücadele edecek. Lig liderleri ise play-off kuralarına seri başı olarak katılacak. Tek maçlı eliminasyon sistemiyle gerçekleşecek play-off karşılaşmalarında 3 takım, 2024-2025 sezonunda Kadınlar 2. Ligi'nde yer alma hakkını elde edecek.
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Elazığspor'un tecrübeli kaptanı Mesut Saray, 2005 yılında başladığı futbol kariyerinde 500. maçına Elazığspor formasıyla çıktı. Sapanca Gençlikspor karşısında oynanan müsabaka öncesi kaptan Saray'a 500 yazılı Elazığspor forması takdim edildi.
Afyonkarahisar'da Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı satranç turnuvası sona erdi. Turnuvada 4 farklı kategoride mücadeleler gerçekleşti ve katılan sporcular bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Törenle ödüllendirilen başarılı sporcular tebrik edildi.
Kırgızistan'da bu yıl 8 bin 209 kızamık vakası görüldü. Kızamık vakalarının yüzde 37,5'inin aşı karşıtı ailelerin çocuklarında görüldüğü belirtildi. Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, kızamık aşısının dünyanın tüm ülkeleri tarafından yaygın kullanıldığını ve önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı'na katılmak üzere gittiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde bir araya gelen belediye başkanları, Anıtkabir mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu.
Antalya'nın Kaş ilçesinde Yörük derneklerinin öncülüğünde düzenlenen Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü etkinliğine yerli ve yabancı turistlerin de katılımıyla çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüş sırasında Yörük göçü canlandırıldı ve Likyalı Yörükler Patara ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Etkinlik, Patara Köy Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle sona erdi.
Uluslararası ödüllerin sahibi 16 yaşındaki piyanist Can Saraç, Rusya'nın Petersburg şehrindeki ünlü Mariinski Senfoni Orkestrası ile verdiği konserin ardından, 26 Nisan'da Brezilya'da konser vermeye hazırlanıyor.
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