Dün Tepebaşı ilçesinde park halindeki otomobilin çalınması olayı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir çalışma başlatıldı. Aracı çalan şahısların O.B. ve M.A.S. olduğu, otomobilin Antalya istikametine gittiği tespit edildi. Araç, içindeki şüphelilerle birlikte Burdur'un Bucak ilçesinde yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir 'de çalınan bir otomobil, polisin takibi sonucu Burdur 'da ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'de çalınan otomobil Burdur'da bulundu, şüpheli 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.