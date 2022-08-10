Eskişehir'de çalınan otomobil Burdur'da bulundu, şüpheli 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de çalınan otomobil Burdur'da bulundu, şüpheli 2 kişi tutuklandı

10.08.2022 15:01
Eskişehir'de çalınan otomobil Burdur'da bulundu, şüpheli 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de çalınan bir otomobil, polisin takibi sonucu Burdur'da ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de çalınan bir otomobil, polisin takibi sonucu Burdur'da ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Dün Tepebaşı ilçesinde park halindeki otomobilin çalınması olayı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir çalışma başlatıldı. Aracı çalan şahısların O.B. ve M.A.S. olduğu, otomobilin Antalya istikametine gittiği tespit edildi. Araç, içindeki şüphelilerle birlikte Burdur'un Bucak ilçesinde yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de çalınan otomobil Burdur'da bulundu, şüpheli 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de çalınan otomobil Burdur'da bulundu, şüpheli 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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