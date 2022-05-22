ESKİŞEHİR'DE GÖNÜLLÜLER, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 2 BİN GİYECEK

ESKİŞEHİR'de bir grup gönüllü, sosyal medya üzerinden yaptıkları duyurularla topladıkları yaklaşık 2 bin adet kıyafet ve ayakkabıyı, aralarında sığınmacıların da olduğu ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Eskişehir'de Keşkül-ü Fukara Gönüllüleri Derneği, sosyal medyadan duyurularla ayakkabı ve kıyafeter topladı. Gönüllüler, Odunpazarı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir kültür merkezinin bahçesine kullanılabilecek kıyafetleri ayırıp açılan stantlara dizdi. Aralarında sığınmacıların da bulunduğu ihtiyaç sahibi aileler, stantlardan kıyafetleri seçerek ücretsiz olarak aldı. Derneğin Başkan Yardımcısı Erhan Gocuklu, üyelerin tamamen gönüllülük esasına göre görev yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"İhtiyaç sahibi aileler için eşya ve kıyafet topluyoruz. Sosyal medya üzerinden eş, dost, aile yakınlarımıza bildiriyoruz. Onlar da ihtiyaç fazlası kıyafetlerini gönderiyorlar. Burada tasnif ediyoruz. Ailelerimiz de gelip seçerek buradan kıyafetlerini alıyorlar. Çocuk kıyafetleri, genç kıyafetleri ve yetişkinler için de kıyafetlerimiz var. Sadece insana değil, sokak hayvanlarına da yardım etmeye çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi olan herkese, her şeye yardım etme üzerine kurulmuş bir derneğiz. Gönüllülerimiz arasında akademisyenler, doktorlar, mühendisler, ev hanımları, öğrenciler var. Boş vakitlerinde oturmak yerine gelip burada insanlara destek vermeye çalışıyorlar. Bugün kurula stantlarda yaklaşık 2 bin parça kıyafetimiz var." . (DHA)