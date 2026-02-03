Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği elektronik sigaraları haksız kazanç elde etmek amacıyla piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
Ekiplerin çalışması sonucunda yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada, 140 elektronik sigara ele geçirildi.
Zanlı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?