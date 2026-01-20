Eskişehir'de Konut Satışı %20 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Eskişehir'de Konut Satışı %20 Arttı

20.01.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, Eskişehir'de 2025 Aralık ayında konut satışları %20 artarak 3.964 adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Aralık ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,0 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Aralık ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,0 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2025 Aralık ayında, 2024 Aralık ayına göre yüzde 20,0 oranında artarak 3 bin 964 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2025 Aralık ayında konutların bin 627 adedi ilk defa (ilk el satış), 2 bin 337 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 3 bin 964 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 oranında artarak 569 adet, diğer satışlar ise yüzde 18,7 oranında artarak 3 bin 395 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 569 konutun 199 adedi ilk satış, 370 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 254 bin 777 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Yerel Haberler, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Konut Satışı %20 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:20
Gerginlikler unutuldu Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a jest
Gerginlikler unutuldu! Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a jest
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:29:31. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Konut Satışı %20 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.